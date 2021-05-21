Глава Крыма предложил строить ледоколы в Феодосии

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил строить ледоколы на заводе «Море» в Феодосии, написало РИА «Новости».

«Считаем необходимым определить судостроительный завод „Море“ единственным исполнителем по серийному строительству гражданских судов в рамках реализации государственной программы „Развитие транспортной системы“, а также федеральных проектов „Северный морской путь“ и „Морские порты России“», — процитировал Аксенова «Взгляд».

Отмечается, что первый проект предполагает строительство пяти буксирно-спасательных судов до 2024 года. Второй проект предусматривает создание четырех ледоколов. Глава республики подчеркнул, что инициатива уже направлена в правительство РФ.