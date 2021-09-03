Глава «Газпром нефти» Александр Дюков: владеть электромобилем в России станет дороже

Относительно невысокая стоимость владения электромобилем — временное явление. В будущем она вырастет. В связи с этим машины на традиционном топливе долго еще будут оставаться более выгодными, особенно в коммерческом секторе. Такое заявление сделал глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

«Автомобили с двигателем внутреннего сгорания на данный момент стоят дешевле. Правда, когда ты покупаешь бензин и дизельное топливо, ты тратишь больше, чем когда просто заряжаешься электроэнергией», — рассказал он во время видеомарафона молодежного общества «Знание». Его процитировал РБК.

Дюков напомнил, что при покупке бензина и дизеля платятся значительные налоги, они заложены в цену топлива. Часть этих денег идет на поддержание качества автодорог. Владельцы электромобилей таких налогов, по сути, не платят.

Глава «Газпром нефти» высказал мнение, что когда в России возрастет количество электромобилей, увеличится и налоговая нагрузка на их владельцев.

«И тогда стоимость владения электромобилем вырастет», — заявил он.

Дюков предположил, что что традиционные виды топлива из нефти будут использоваться еще долгое время. Переход же на машины на водороде и электромобили будет происходить долго.