  • Глава ФАС допустил подорожание авиабилетов выше инфляции

    15 октября 2019, 16:06

    Анатолий Минкин

    Средняя стоимость авиабилетов в России в экономклассе может выйти за пределы годового уровня инфляции, но только в крайнем случае. Сейчас цены выросли из-за высокого сезонного спроса. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.
    Глава ФАС допустил подорожание авиабилетов выше инфляции

    Рост цен на авиабилеты объяснили

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    По его словам, снижения цен можно ждать в ноябре или декабре, а сегодняшняя ситуация с ростом стоимости авиабилетов носит сезонный характер.

    «Она может выйти за пределы инфляции в крайнем случае», — отметил он.

    По данным на сайте антимонопольной службы, цены на авиабилеты в экономкласс на внутренние рейсы за первые восемь месяцев выросли на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом годовая инфляция, по данным на сентябрь, составила 4%.

    Рост стоимости авиабилетов выше уровня инфляции связали с увеличением количества перевезенных пассажиров на 8%.

    При этом по некоторым направлениям авиабилеты подорожали значительнее, чем средняя цена. В частности, речь идет о рейсах из Москвы в Красноярск, Архангельск, Екатеринбург и в направлении Дальнего Востока.

    Все материалы для проверки направили в региональные отделения федеральной антимонопольной службы для выяснения обоснованности удорожания и принятия мер реагирования.