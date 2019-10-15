Глава ФАС допустил подорожание авиабилетов выше инфляции

Рост цен на авиабилеты объяснили Подробнее

По его словам, снижения цен можно ждать в ноябре или декабре, а сегодняшняя ситуация с ростом стоимости авиабилетов носит сезонный характер.

«Она может выйти за пределы инфляции в крайнем случае», — отметил он.

По данным на сайте антимонопольной службы, цены на авиабилеты в экономкласс на внутренние рейсы за первые восемь месяцев выросли на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом годовая инфляция, по данным на сентябрь, составила 4%.

Рост стоимости авиабилетов выше уровня инфляции связали с увеличением количества перевезенных пассажиров на 8%.

При этом по некоторым направлениям авиабилеты подорожали значительнее, чем средняя цена. В частности, речь идет о рейсах из Москвы в Красноярск, Архангельск, Екатеринбург и в направлении Дальнего Востока.

Все материалы для проверки направили в региональные отделения федеральной антимонопольной службы для выяснения обоснованности удорожания и принятия мер реагирования.