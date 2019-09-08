Глава ДНР заявил о планах установить железнодорожное сообщение с Россией

«Установление прямого железнодорожного сообщения с Россией планируется. Прямое, имеется в виду без пересадок, сообщение планируется, в частности, с Москвой и Санкт-Петербургом», — сказал Пушилин на встрече с молодежью движения «Донецкая республика».

Двухэтажным вагонам добавят спортзал и кофе-зону Подробнее

Он добавил, что в настоящий момент идет проработка системы сообщения. Пушилин выразил надежду, что добраться до России поездом станет возможно в ближайшее время.

ДАН отметило, что ранее «Донецкая железная дорога» сообщала о возможном налаживании сообщения с Таганрогом.

Ранее стало известно, что для РЖД были разработаны новые двухэтажные вагоны, в которых могут появиться душ, детские комнаты и кофе-зоны.

В поездах с вагонами нового типа могут даже разместить небольшие спортзалы. Вагоны будут переданы заказчику в первом полугодии 2020-го.