Глава Башкирии пообещал решить проблемы с общественным транспортом

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о том, как обстоит ситуация с общественным транспортом в регионе. Об этом сообщило ToDay News Ufa.

Один из зрителей пресс-конференции в ЦУРе задал главе вопрос на тему общественного транспорта. Он рассказал, что просто не может уехать на общественном транспорте из Черниковки, так как карта «Алга» постоянно дает сбои.

«Перед началом транспортной реформы я думал, что решу проблемы кавалерийским наскоком. Какое-то количество энергии ушло на укрепление „Башавтотранса“. Но все муниципальным перевозчиком мы обеспечить не можем. Я постоянно бросал клич частным перевозчикам, просил работать на наших условиях», — рассказал Хабиров.