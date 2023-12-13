Транспорт 13 декабря 2023, 18:02 Глава АвтоВАЗа Соколов: законопроект о локализации такси предполагает постепенные изменения

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Президент АвтоВАЗа Максим Соколов поддержал законопроект о локализации такси. Он отметил, что данное предложение не устанавливает запрет на иномарки. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам Соколова, нововведение даст регионам право самостоятельно принимать решение с соответствующими требованиями. Меры могут касаться, например, определенного сегмента автомобилей, пояснил он.

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Он также добавил, что нехватки машин не будет, так как законопроект предполагает постепенные изменения. Кроме того, в России активно идет развитие автопрома.