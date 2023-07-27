Транспорт 27 июля 2023, 18:20 Глава АвтоВАЗа Соколов рассказал, что Vesta и Aura планируют экспортировать в Африку

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Россия собирается экспортировать в Африку флагманские модели автомобилей, а именно Vesta и Aura. Об этом Life на саммите Россия — Африка рассказал глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

По его словам, также на африканском континенте большим спросом пользуются и российские внедорожники. Речь идет о «Ниве» и «Ниве Legend». И хотя конракты еще не подписаны, представители российского автопрома надеются найти коллег на саммите, какие-то контакты уже появились после экономического форума. Пока, по мнению Соколова, есть все предпосылки для плодотворного сотрудничества.

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