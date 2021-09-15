Глава «Автодора» объявил о начале строительства хорды от Екатеринбурга до Краснодара в 2023 году

Строительство хорды от Екатеринбурга до Краснодара планируется начать в 2023 году. Об этом заявил глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

По его словам, трасса пройдет, в частности, через Саратов, Самару и Волгоград, сообщило РИА «Новости».

«Это 1600 километров, мы до 2030 года пока планируем половину трассы построить, начало в 2023 году. Мы сейчас прорабатываем эти варианты до конца, поэтому сейчас не хотел бы бросаться цифрами», — сказал он во время брифинга на форуме «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве».

Петушенко подчеркнул, что эта хорда необходима для развития промышленности, она сможет связать крупнейший промышленный центр на Урале и житницу страны — Краснодар. По словам главы «Автодора», планируется, что в проект будут привлечены средства из Фонда национального благосостояния.

Сейчас путь от Екатеринбурга до Краснодара занимает у автомобилистов более 40 часов, когда хорда будет построена, то в дорога от Урала до Черноморского побережья можно будет провести на 10 часов меньше.