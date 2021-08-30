Гибридный Kia Sorento не поступит в продажу в России

Гибридный кроссовер Kia Sorento не заинтересовал российских покупателей. Именно поэтому автомобиль может вовсе не выйти в продажу в стране. Об этом сообщил «Автостат» со ссылкой на пресс-службу «Киа Россия и СНГ».

На данный момент автомобиль можно приобрести в Европе. В США кроссовер будет доступен к покупке в третьем квартале текущего года. При этом уровень спроса, рыночная ситуация и уровень развития соответствующей инфраструктуры ставят под сомнение выход кроссовера на российский рынок, передали РИА ФАН.

Автомобиль обладает силовым агрегатом мощностью 261 лошадиная сила, который в США получил название Turbo PHEV. Он состоит из турбомотора на 1,6 литра, электродвигателя и батареи емкостью 13,8 кВт/ч. Также машина обладает шестиступенчатой коробкой передач.