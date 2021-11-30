BMW презентовала новый гибридный автомобиль

Немецкая компания BMW презентовала новый концепт Concept XM. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-релиз компании.

Выпускать машину начнут в конце 2022 года на заводе BMW Group в Спартанбурге (США). Конструкторы разделили фары автомобиля на два модуля. Верхний имеет вид узкой секции с дневными ходовыми огнями. Кроме того, на машине установили новый логотип.

«BMW Concept XM стал первым носителем нового языка дизайна, который объединит будущие флагманские модели BMW», — говорится в сообщении.