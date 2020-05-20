ГИБДД ждет наплыва желающих сдать на права

«Да, понятно, что после окончания самоизоляции будет наплыв людей», — сказал он, добавив, что ГИБДД из-за этого может перейти на работу по скользящему графику и вести прием «в том числе и в выходные дни, и в вечернее время».

По словам Дроганова, Госавтоинспекция будет «подстраиваться под жителей», чтобы они могли получить права, а затем «свободно уехать в отпуск отдыхать».

В середине апреля Госавтоинспекция ограничила прием экзаменов на управление транспортными средствами. Сейчас, по словам главы ведомства, число сдающих экзамены сведено к минимуму.

«Те люди, у которых есть желание и есть электронный пропуск, приходят к нам на прием. И мы уже минимизировано принимаем экзамены, выдаем водительские удостоверения», — сказал глава ГИБДД.

Режим самоизоляции действует в Москве до 31 мая. До этого времени в городе не будет работать большинство непродовольственных магазинов, кафе и рестораны, учреждения образования и культуры.

С 12 мая в Москве и Подмосковье требуют носить маски в общественных местах, в том числе в магазинах и на транспорте. Также в столице обязательно ношение перчаток.