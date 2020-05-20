    20 мая 2020, 01:38

    ГИБДД ждет наплыва желающих сдать на права

    Кирилл Фролов

    После окончания ограничений по коронавирусу в Москве ждут наплыва желающих сдать экзамены на права. Об этом заявил начальник столичной Госавтоинспекции Юрий Дроганов, сообщил ТАСС.
    ГИБДД ждет наплыва желающих сдать на права

    «Да, понятно, что после окончания самоизоляции будет наплыв людей», — сказал он, добавив, что ГИБДД из-за этого может перейти на работу по скользящему графику и вести прием «в том числе и в выходные дни, и в вечернее время».

    По словам Дроганова, Госавтоинспекция будет «подстраиваться под жителей», чтобы они могли получить права, а затем «свободно уехать в отпуск отдыхать».

    В середине апреля Госавтоинспекция ограничила прием экзаменов на управление транспортными средствами. Сейчас, по словам главы ведомства, число сдающих экзамены сведено к минимуму.

    «Те люди, у которых есть желание и есть электронный пропуск, приходят к нам на прием. И мы уже минимизировано принимаем экзамены, выдаем водительские удостоверения», — сказал глава ГИБДД.

    Режим самоизоляции действует в Москве до 31 мая. До этого времени в городе не будет работать большинство непродовольственных магазинов, кафе и рестораны, учреждения образования и культуры.

    С 12 мая в Москве и Подмосковье требуют носить маски в общественных местах, в том числе в магазинах и на транспорте. Также в столице обязательно ношение перчаток.