ГИБДД запустила рейды по выявлению нелегально тюнингованных авто

Сотрудники ГИБДД начали проводить рейды по выявлению нелегально тюнингованных автомобилей. Нарушителям выписывают штрафы и заставляют привести машину в первоначальный вид.

Рейд «Джипинг» провели в Апшеронском районе Кубани, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство. Сотрудники ГИБДД остановили автомобили УАЗ, ВАЗ-2121 «Нива», у которых были усилены бамперы, установлены дополнительные пороги и раздвоенный выхлоп.

В итоге на нарушителей составили административный протокол, оштрафовав на 500 рублей. Также владельцам внедорожников дали 10 дней на устранение нарушений. Автомобилисты должны будут привезти машины на осмотр в Госавтоинспекцию. В противном случае регистрацию авто аннулируют.

Согласно закону, если новое установленное оборудование не прописано в одобрении типа транспортного средства (ОТТС), то его необходимо согласовывать с ГИБДД. Правила касаются оборудования, влияющего на безопасность. Его наличие должно быть внесено в регистрационные документы. Наказание за нелегальный тюнинг ввели с 1 июля 2021 года.