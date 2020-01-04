ГИБДД увеличит число вопросов в экзамене на права

На теоретическом экзамене для получения водительского удостоверения в 2020 году будет увеличено количество вопросов. Сейчас в теоретической части экзамена на права их всего 800.

Как рассказал замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков, при сдаче теоретической части экзамена проверяют знание правил дорожного движения. Сейчас в экзаменационных билетах приблизительно 800 вопросов. Однако кандидату на права нужно прежде всего уметь безопасно управлять автомобилем. Это значит, что в теоретический экзамен включат новые вопросы на эту тему.

Также будет изменена сама процедура проведения испытания. Таким образом, теоретическая часть будет состоять из блоков «Основы безопасности вождения», ПДД, «Законодательство», «Медицина», «Устройство ТС», «Психология» и «Профессиональный блок», уточнил сайт радиостанции «Говорит Москва».

В практической части экзамена на права отменят площадку. Нововведения в экзамены вступят в силу с 1 октября 2020 года.