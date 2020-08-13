ГИБДД стала выписывать штрафы автомобилистам с багажником на крыше

Госавтоинспекция стала штрафовать россиян за автобоксы на крышах. Все из-за действия в России новых положений Технического регламента Таможенного союза.

Согласно этому документу, любые изменения в конструкции автомобиля нужно согласовывать с ГИБДД и специальной лабораторией. Об этом сообщил «АиФ». Теперь самостоятельно нельзя ставить не только багажник, но и нештатный фаркоп. Не разрешается изменять и фары.

Если человек не зарегистрировал изменения, то машина официально считается непригодной для использования. Нарушителю грозить штраф в размере 500 рублей по статье КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак „Инвалид“».

Инспектор Госавтоинспекции имеет право не только выписать штраф, но и попросить снять багажник на крыше. Об этом написало РИА «ФАН». Обычных автобоксов правило не коснется. Ведь они прошли необходимую сертификацию и на них есть все документы.

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