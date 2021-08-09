ГИБДД стала следить за ездой без включенных фар с помощью камер

С июля ГИБДД выписала более семи тысяч штрафов за езду без включенных днем фар. Нарушения фиксировались с помощью камер. При этом в МВД заявляли, что техника не настроена на работу фар. Об этом сообщил «Коммерсант».

Издание запросило статистику выписанных штрафов в УМВД России по Нижегородской области. По данным ведомства, с июля в столице региона вынесли более семи тысяч штрафов за езду с выключенными фарами.

Нарушения фиксировали с помощью камеры типа «Азимут-3». Технику поставили в городе в рамках пилотного проекта. В конце июня журналисты сообщили, что камеры начнут следить за работой фар, в том числе в Москве. Но в ГИБДД эту информацию не подтвердили.

Новость о фиксации нарушения с помощью камер вызвала бурные обсуждения. В итоге МВД России опровергло все сообщения и заявило, что правоохранители подобной «правоприменительной практикой» не занимаются.

Примерно в то же время пользователи соцсетей стали писать о том, что в Нижегородской области начали приходить штрафы за еду без включенных днем фар. Производитель «Азимут-3» сообщил, что камеры применяются в нескольких регионах, но пока только в Нижнем Новгороде по ним выписывают штрафы.