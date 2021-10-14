ГИБДД составила портрет типичного дорожного нарушителя

Сотрудники московской государственной автоинспекции составили социальный портрет водителя, чаще всего нарушающего правила дорожного движения. Своими наблюдениями они поделились с ТАСС.

Для того, чтобы представить обществу собирательный образ любителя нарушать, ГИБДД провела социологическое исследование. Сотрудники инспекции проанализировали, кто именно чаще всего получал штрафы.

Обобщенный портрет неаккуратного водителя оказался таким: это молодой мужчина в возрасте 26-35 лет, который водит машину уже более десяти лет. При этом у автомобилиста чаще всего среднее специальное образование — он представитель рабочей профессии. Инспекторы также установили и время нахождения за рулем усредненного нарушителя: он успевает пренебречь правилами меньше чем за один час.

До этого в Москве уже проводили похожее занимательное исследование — составляли рейтинг иномарок, водители которых позволяют себе больше других. Выяснилось, что этот список возглавили автомобили премиальных марок: Lamborghini, Rolls-Royce и Bentley.

«Говорят, по-настоящему успешные люди ничего никому не доказывают. Тем более на дороге. Но чаще всего ПДД в Москве нарушают именно владельцы дорогих машин», — шутливо заметили тогда в департаменте транспорта столицы.