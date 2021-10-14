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    14 октября 2021, 14:01

    ГИБДД составила портрет типичного дорожного нарушителя

    ГИБДД: типичный нарушитель ПДД — мужчина, который водит машину более 10 лет

    Екатерина Боснак

    Сотрудники московской государственной автоинспекции составили социальный портрет водителя, чаще всего нарушающего правила дорожного движения. Своими наблюдениями они поделились с ТАСС.

    ГИБДД составила портрет типичного дорожного нарушителя

    Для того, чтобы представить обществу собирательный образ любителя нарушать, ГИБДД провела социологическое исследование. Сотрудники инспекции проанализировали, кто именно чаще всего получал штрафы.

    Обобщенный портрет неаккуратного водителя оказался таким: это молодой мужчина в возрасте 26-35 лет, который водит машину уже более десяти лет. При этом у автомобилиста чаще всего среднее специальное образование — он представитель рабочей профессии. Инспекторы также установили и время нахождения за рулем усредненного нарушителя: он успевает пренебречь правилами меньше чем за один час.

    До этого в Москве уже проводили похожее занимательное исследование — составляли рейтинг иномарок, водители которых позволяют себе больше других. Выяснилось, что этот список возглавили автомобили премиальных марок: Lamborghini, Rolls-Royce и Bentley.

    «Говорят, по-настоящему успешные люди ничего никому не доказывают. Тем более на дороге. Но чаще всего ПДД в Москве нарушают именно владельцы дорогих машин», — шутливо заметили тогда в департаменте транспорта столицы.