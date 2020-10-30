Автомобили без электронных ПТС перестанут регистрировать в России со 2 ноября

Ввезенные на территорию России из других стран автомобили со 2 ноября могут быть зарегистрированы в ГИБДД исключительно на основании электронных паспортов транспортных средств. С 1 ноября в стране не будут выдавать бумажные паспорта ТС.

«Все транспортные средства, выпускаемые в обращение на территории РФ, произведенные на ее территории либо ввозимые из иностранных государств — членов Евразийской экономической комиссии, со 2 ноября 2020 года могут быть зарегистрированы в подразделениях Госавтоинспекции исключительно на основании электронных паспортов транспортных средств», — сообщили ТАСС в Госавтоинспекции России.

Собеседник агентства отметил, что в Казахстане, Белоруссии и Киргизии до 31 декабря следующего года остается возможность оформления паспортов транспортных средств по форме и в соответствии с правилами, которые установлены в указанных государствах. При этом, если такие транспортные средства после 1 ноября 2020-го будут ввозится в Россию, то в любом случае на них должны быть оформлены электронные паспорта.

Оформление может быть осуществлено как уполномоченными органами этих государств, которые также являются участниками системы электронных паспортов, так и уполномоченными органами и организациями России, отметили в Госавтоинспекции.

При этом не требуется обязательной замены паспортов транспортных средств, ранее оформленных в России на бумажных носителях. Собственник авто может поменять такой паспорт добровольно.

В России с 1 ноября перестанут выдавать бумажные паспорта транспортного средства. Все данные об автомобилях будут хранить в электронном виде.

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