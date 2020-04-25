ГИБДД разъяснила правила поездок между регионами

Кроме паспорта и документов на автомобиль ведомство советует возить с собой справки о временной регистрации в другом городе, трудовой договор и прочие бумаги, которые могут понадобиться в зависимости от ситуации.

Также Госавтоинспекция призывает автомобилистов по возможности получить справку «о том, что человек не инфицирован и не является носителем вируса».

Если поездки можно избежать, в Госавтоинспекции советуют оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.

Ограничений на проезд транзитного транспорта, по данным инспекции, в большинстве регионов не вводили.

Тем, кто планирует поставить машину на учет, сдать экзамены на права или обменять водительское удостоверение, рекомендуется действовать «с учетом обстановки, складывающейся в регионе проживания».