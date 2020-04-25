    25 апреля 2020, 03:15

    ГИБДД разъяснила правила поездок между регионами

    Кирилл Фролов

    Перед поездкой на личном транспорте из одного региона в другой нужно внимательно изучить ограничения, установленные местными властями. Въезд может быть закрыт как в целую область, так и в отдельные населенные пункты, сообщили в ГИБДД.
    ГИБДД разъяснила правила поездок между регионами

    Кроме паспорта и документов на автомобиль ведомство советует возить с собой справки о временной регистрации в другом городе, трудовой договор и прочие бумаги, которые могут понадобиться в зависимости от ситуации.

    Также Госавтоинспекция призывает автомобилистов по возможности получить справку «о том, что человек не инфицирован и не является носителем вируса».

    Если поездки можно избежать, в Госавтоинспекции советуют оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.

    Ограничений на проезд транзитного транспорта, по данным инспекции, в большинстве регионов не вводили.

    Тем, кто планирует поставить машину на учет, сдать экзамены на права или обменять водительское удостоверение, рекомендуется действовать «с учетом обстановки, складывающейся в регионе проживания».