ГИБДД призвала водителей к особой внимательности из-за жары

Госавтоинспекция предупредила что жара в европейской части России может стать причиной роста аварийности на дорогах. Водителей попросили быть внимательнее к техническому состоянию автомобиля и к своему здоровью.

В ГУОБДД МВД России напомнили, что погода влияет на аварийность на дорогах. Жара, которая сейчас установилась в Центральном федеральном округе, непривычна для людей.

«Анализ статистики аварийности прошлых лет показывает, что аномально высокие для региона температуры провоцируют рост ДТП. Эта ситуация требует особого контроля как со стороны Госавтоинспекции, так и со стороны самих участников дорожного движения», — сказал представитель Госавтоинспекции ТАСС.

По его словам, сотрудники Госавтоинспекции в случае необходимости будут помогать водителям и пешеходам, а также максимально быстро оформлять дорожно-транспортные происшествия.

В ГИБДД напомнили, что дополнительные риски на дорогах создают агрессия и повышенная утомляемость. Если человек чувствует себя нехорошо, то лучше не садиться за руль. Особенно опасна жаркая погода для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниям и гипертоников. Однако и здоровым нельзя недооценивать плохое влияние высокой температуры на самочувствие.