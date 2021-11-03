ГИБДД предупредила о массовых рейдах на нетрезвых водителей

Российская Госавтоинспекция анонсировала массовые рейды по выявлению нарушителей правил дорожного движения в ноябрьские праздники. Сотрудники ГИБДД будут ловить в том числе нетрезвых водителей.

Представители Госавтоинспекции подчеркнули, что не следует ожидать от них во время праздников, нерабочих дней и в другое время лояльного отношения к нетрезвым водителям. В выходные дни полиция будет работать усиленно. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, написало РИА «Новости».

Представители ГИБДД отметили, что сейчас в стране сложная эпидемическая ситуация. Это значит, поездки на личном транспорте нужно минимизировать и садиться за руль только в случае крайней необходимости.

В ведомстве сообщили, что по всей стране уже прошли около 40 тысяч массовых проверок, в итоге были задержаны 42 тысячи водителей с признаками опьянения.

Водителя за пьяную езду могут лишить прав на два года и оштрафовать на 30 тысяч рублей, за рецидив предусмотрена уголовная статья.