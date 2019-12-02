ГИБДД предсказала увеличение смертности на дорогах

Увеличение уровня смертности на дорогах страны предсказали в российской Госавтоинспекции. По данным ведомства, с начала 2019 года в ДТП уже погибли более 15 тысяч человек, сообщил замглавы ГИБДД Олег Понарьин в ходе семинара по обеспечению безопасности дорожного движения.

«С начала года 146 тысяч ДТП произошло, 15 с лишним тысяч человек погибли и около 160 тысяч человек получили ранения. Говорю приблизительные цифры, поскольку они оперативные, они будут уточняться. К сожалению, на мой взгляд, они будут увеличиваться, а не уменьшаться», — заявил Понарьин. Его слова привел ТАСС.

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Как подсчитали в Госавтоинспекции, 6% от числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях в России гибнут до прибытия скорой помощи. Еще 16% умирают в больницах в первые сутки после аварии. Еще 6% умирают при транспортировке от места ДТП в больницы.

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников между тем отметил снижение уровня смертности на дорогах федерального значения. Однако несмотря на тенденцию, всего за 2018 год в ДТП погибли более 19 тысяч человек.

По словам Черникова, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» призван сократить число погибших на дорогах страны — в 3,5 раза к 2024 году, если сравнивать с показателями 2017 года. В итоге так называемый социальный риск не будет превышать четырех погибших на 100 тысяч населения.