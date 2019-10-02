ГИБДД предложила не учитывать штрафы с камер в непогоду. Но расслабляться рано

Сотрудникам региональных ГИБДД предложили отменить «письма счастья», если водитель нарушил правила в плохую погоду и это зафиксировала камера. В разговоре с «360» автоюрист Лев Воропаев пояснил, что подобное распоряжение не имеет юридической силы, а сами штрафы вряд ли отменят.

По его словам подобные штрафы оспорить в суде не сложно, но вопрос заключается именно в том, отменят ли обвинительное постановление.

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«Практически близко к 100%, что не отменят, потому что у нас есть такой волшебный пункт 10.1 правил дорожного движения, который указывает на то, что водитель должен при движении выбирать такую скорость. которая бы обеспечивала выполнение требований ПДД», — рассказал Воропаев.

Автоюрист объяснил, что согласно этому пункту, если на улице туман или гололед, то водитель должен сам выбрать нужную скорость, чтобы вовремя остановится.

«По этому основанию суды практически никогда не отменяют обвинительные постановления. Я больше скажу, что суды не отменяют постановления, даже если стоп-линия была заметена снегом. Дорожники не успели его убрать, а водитель не остановился в положенном месте», — продолжил он.

Как отметил Воропаев, он уверен, что система штрафов остается прежней, а распоряжение ГИБДД не имеет никакой юридической силы.

Речь идет об инициативе ГИБДД России, которая разослала по регионам указания по работе с камерами видеофиксации. Как писал «Коммерсант» было предложено отменить штрафы за нарушения, совершенные в непогоду. Кроме того, убрать наказания, если на дороге не было знака о камере или отключился светофор.