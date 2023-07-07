Транспорт 07 июля 2023, 18:29 ГИБДД опубликовала список нарушений, которые чаще всего ведут к ДТП «Вечерняя Москва»: чаще всего водители попадают в ДТП из-за маленькой дистанции между авто

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Чаще всего водители попадают в аварию из-за слишком маленького расстоянии между авто. Такой информацией поделился начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Александр Быков, передала «Вечерняя Москва».

Специалист пояснил, что такое нарушение приводит к аварии в каждом пятом случае. Также столкновения часто происходят из-за несоблюдения очередности проезда. В тройку лидеров еще вошли нарушения правила проезда пешеходных переходов.