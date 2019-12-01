ГИБДД назвала причину падения автобуса с моста в Забайкалье

«Водитель автобуса из-за разрыва переднего колеса совершил съезд с проезжей части вправо по ходу движения. В результате автобус, в котором находились 43 человека, упал в реку Куэнга», — говорится в сообщении.

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Автобус направлялся из Сретенска в Читу, но по дороге сошел с трассы и упал на лед реки Куэнга. Машина приземлилась на крышу. ДТП случилось утром 1 декабря в районе станции Куенга в Сретенском районе Забайкальского края.

В салоне сидели 43 пассажира и водитель. Погибли 10 человек. По данным министерства здравоохранения Забайкальского края, в результате ДТП тяжелые травмы получили семь человек. На месте аварии работают пять бригад скорой помощи, пожарные.