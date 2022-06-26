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    26 июня 2022, 10:25

    ГИБДД Москвы приостановила регистрацию автомобилей и выдачу ВУ

    ГИБДД Москвы приостановила регистрацию автомобилей в воскресенье из-за технических работ

    Максим Зинкин

    Подразделения ГИБДД Москвы не будут регистрировать автомобили и выдавать водительские удостоверения в воскресенье, 26 июня, из-за технических работ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

    ГИБДД Москвы приостановила регистрацию автомобилей и выдачу ВУ

    Ранее ГИБДД сообщила, что 26 июня приостановит предоставление государственных услуг по выдаче водительских удостоверений и регистрации транспортных средств из-за технических работ по обслуживанию информационных систем МВД России.

    Записавшиеся на этот день граждане получат возможность получить услугу в следующий рабочий день как в порядке живой очереди, так и в электронном виде. Не связанные с информационной системой административные процедуры сотрудники выполнят в обычном режиме.

    Сообщалось, что онлайн-база ГИБДД с данными злостных нарушителей правил дорожного движения заработает с 1 июля.