ГИБДД Москвы приостановила регистрацию автомобилей и выдачу ВУ

Подразделения ГИБДД Москвы не будут регистрировать автомобили и выдавать водительские удостоверения в воскресенье, 26 июня, из-за технических работ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее ГИБДД сообщила, что 26 июня приостановит предоставление государственных услуг по выдаче водительских удостоверений и регистрации транспортных средств из-за технических работ по обслуживанию информационных систем МВД России.

Записавшиеся на этот день граждане получат возможность получить услугу в следующий рабочий день как в порядке живой очереди, так и в электронном виде. Не связанные с информационной системой административные процедуры сотрудники выполнят в обычном режиме.

Сообщалось, что онлайн-база ГИБДД с данными злостных нарушителей правил дорожного движения заработает с 1 июля.