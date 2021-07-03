ГИБДД Москвы закупило «обычные» машины, чтобы ловить нарушителей

ГИБДД Москвы закупила автомобили без ведомственной окраски, чтобы вести скрытое наблюдение за нарушителями правил дорожного движения. Об этом рассказал глава столичной Госавтоинспекции Александр Быков.

Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24».

«На сегодняшний день в подразделения Госавтоинспекции поступили автомобили в стандартном исполнении. По тактике работы: они у нас работают совместно с патрульными автомобилями, которые имеют соответствующую цветографическую окраску», — рассказал он.

Быков уточнил, что сотрудники в неприметных автомобилях будут фиксировать нарушения ПДД. Речь идет про пересечение сплошной, выезд на встречку, непристегнутый ремень безопасности или разговор по телефону без специального устройства, которое освобождает руки.

Несмотря на то, что фиксировать нарушения будут сотрудники в обычных машинах, останавливать нарушителей станут только инспекторы на дороге. Быков отметил, что так ГИБДД покажет водителям: их движение подконтрольно, даже если на дороге нет камер фотовидеофиксации или патрульной машины.

Кроме того, в ГИБДД захотели обязать московских курьеров, которые развозят заказы на велосипедах, сдавать экзамены на знание ПДД.