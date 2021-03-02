Названы наиболее опасные для езды часы и дни недели

В Москве водители сильнее всего рискуют попасть в аварию в промежуток между 17:00 и 20:00. В утренние же часы на дороге находиться наиболее безопасно.

В ГИБДД заявили, что анализ показал равномерное распределение аварийности с небольшим возрастанием ДТП по пятницам. Также относительно безопасной является первая половина суток. После 12:00 происшествия на дороге происходят значительно чаще, а пик аварийности приходится на время с 17:00 до 20:00. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичной ГИБДД рассказал ТАСС.

По словам представителей столичной автоинспекции, эту ситуацию можно объяснить более высоким трафиком под конец рабочего дня, а также накопленной за день усталостью и снижением внимания автомобилистов.

На западе Москвы произошло ДТП с участием служебного автомобиля с мигалкой и Lexus. Авария случилась на пересечении улиц Лобачевского и Коштоянца.