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    13 ноября 2021, 01:28

    ГИБДД будет ловить нарушителей на дорогах Москвы с помощью новых камер

    Машины Госавтоинспекции в Москве оснастят новыми камерами и радарами

    Валерия Шафирко

    Новый тип фотовидеофиксации для отслеживания нарушений запустил столичный Центр организации дорожного движения. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Департамент транспорта Москвы.

    Камеры, согласно имеющимся данным, будут вмонтированы в балку со спецсигналами.

    «На крыше машин патруля установим камеры и самые точные радары: их обзор — 360 градусов. Они будут ехать в потоке и на ходу вычислять нарушителей», — отметили представители ведомства.

    Водители больше не смогут разгоняться и тормозить только тогда, когда впереди обычные камеры на скорость, и оставаться при этом незамеченными, отметили в Дептрансе. В будущем, как предполагается, такие камеры помогут отслеживать и другие нарушения на дорогах. Кроме того, с их помощью можно будет находить разыскиваемые автомобили.

    В часть нового КоАП России для водителей войдет несколько новых положений. Основные изменения заключаются в возможности временного ограничения водительских прав и наказании в виде штрафа в 40 тысяч рублей за повторный отказ останавливаться по требованию полицейских. При этом акт включил в себя и прежние инициативы, поступившие от МВД и властей: различные санкции за повторные нарушения правил, опасное вождение, парковку на газоне или выбрасывание мусора из авто.