ГИБДД Башкирии проведет массовые проверки на дорогах
ГИБДД Башкирии проведет массовые проверки на дорогах региона в пятницу и выходные, 4-6 декабря. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
Акция направлена на поддержание дисциплины на трассах и недопущения грубых нарушений правил дорожного движения.
Водителей призывают проявить бдительности и с пониманием отнестись к возможным пробкам и снижению скорости в потоках.
Ранее в ГИБДД решили вычислять разговаривающих по телефону водителей с помощью системы автоматической фото-видеофиксации «Стрелка-360». Камеры сделают не менее 10 снимков нарушителей. Все фотографии будут высокого качества. Штраф за разговор по телефону за рулем без подключения по Bluetooth — 1,5 тысячи рублей.