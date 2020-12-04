ГИБДД Башкирии проведет массовые проверки на дорогах

Акция направлена на поддержание дисциплины на трассах и недопущения грубых нарушений правил дорожного движения.

Водителей призывают проявить бдительности и с пониманием отнестись к возможным пробкам и снижению скорости в потоках.

Ранее в ГИБДД решили вычислять разговаривающих по телефону водителей с помощью системы автоматической фото-видеофиксации «Стрелка-360». Камеры сделают не менее 10 снимков нарушителей. Все фотографии будут высокого качества. Штраф за разговор по телефону за рулем без подключения по Bluetooth — 1,5 тысячи рублей.