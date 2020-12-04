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    04 декабря 2020, 13:47

    ГИБДД Башкирии проведет массовые проверки на дорогах

    Алена Макаренко

    ГИБДД Башкирии проведет массовые проверки на дорогах региона в пятницу и выходные, 4-6 декабря. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
    ГИБДД Башкирии проведет массовые проверки на дорогах

    Акция направлена на поддержание дисциплины на трассах и недопущения грубых нарушений правил дорожного движения.

    Водителей призывают проявить бдительности и с пониманием отнестись к возможным пробкам и снижению скорости в потоках.

    Ранее в ГИБДД решили вычислять разговаривающих по телефону водителей с помощью системы автоматической фото-видеофиксации «Стрелка-360». Камеры сделают не менее 10 снимков нарушителей. Все фотографии будут высокого качества. Штраф за разговор по телефону за рулем без подключения по Bluetooth — 1,5 тысячи рублей.