Gett заблокировал таксиста, избитого пассажиркой

Сервис такси Gett осудил действия водителя в драке, которая произошла между ним и пассажиркой. Видео инцидента попало во многие СМИ. Конфликт произошел из-за того, что девушка настаивала на поездке несмотря на то, что ее цифровой пропуск, проверенный водителем, оказался недействительным. Когда водитель отказался ее везти, пассажирка начала драку.

Ответ руководства сервиса опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT. В сообщении сказано, что действия водителя не только не соответствуют стандартам качества, но и вовсе недопустимы.

«За применение силы к пассажиру, а также за работу без маски и перчаток, водитель заблокирован в системе. Gett содействует правоохранительным органам, которые разбираются в инциденте, и предоставил всю необходимую информацию», — сказано в заявлении сервиса.

На видео, растиражированном СМИ, водитель вытаскивает из машины и бросает на асфальт пассажирку, которая начала звать на помощь. Позже мужчина выложил в Сеть запись, которая велась в салоне машины. Выяснилось, что при проверке цифровой пропуск пассажирки оказался просроченным. Она отказалась покинуть автомобиль, устроила скандал и несколько раз ударила водителя по плечу.

Кто прав, и кто виноват, будут разбираться следственные органы.