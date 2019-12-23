Георгий Мурадов сравнил железнодорожное сообщение по Крымскому мосту с «дорогой жизни»

25 декабря по железной дороге через Керченский пролив проследует первый пассажирский состав. Официальное же открытие железнодорожного сообщения намечено на понедельник, 23 декабря.

«Открытие железнодорожной части Крымского моста для крымчан — долгожданное и знаменательное событие. „Дорога жизни“, которая на века свяжет полуостров с остальной частью России, завершена. Вложенные в строительство средства будут работать не только на крымчан, но и на всю страну, и это не декларации, а конкретные факты», — заявил Георгий Мурадов.

По словам Мурадова, открытие железной дороги в Крым поспособствует еще большему увеличению туристического потока на полуостров.

Он также предположил, что с открытием железной дороги товары в Крым станут доставляться быстрее, а цены на некоторые из них снизятся. Кроме того, быстрее и экономичнее станет доставка грузов в порты полуострова.

«Что касается международного значения моста, то наши партнеры по Евразийскому союзу смогут использовать логистические возможности Крыма — и как южных ворот России, и как всего Евразийского союза. На полуостров через мост смогут доставлять грузы из кавказских республик, Белоруссии, Центральной Азии, а в перспективе — когда Украина придет в чувство — мост станет важной частью черноморского транспортного кольца, создание которого запланировано странами организации Черноморского экономического сотрудничества», — пояснил он.

«Новый мост — это стимул для крымчан путешествовать по стране. Это дешевле, это открывает возможности ездить по всей стране и небольшим ее городам, потому что наше железнодорожное сообщение охватывает всю территорию России», - отметил Мурадов.

Первый поезд в Крым отправится с Московского вокзала в Санкт-Петербурге сегодня, 23 декабря. Его маршрут завершится в Севастополе 25 декабря. Путь займет 43 часа 25 минут.