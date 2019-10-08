Georgian airways подаст в суд на Минтранс РФ за прекращение полетов

Россия заявила о возможности вскоре возобновить полеты в Грузию Подробнее

Гендиректор компании Роман Бокерия назвал формальной причину запрета, обозначенную российским ведомством. Речь идет о навигационном долге Georgian airways перед РФ в размере 800 тысяч долларов.

Кроме того, Минтранс выразил недовольство программой авиационной безопасности перевозчика. Бокерия заверил, что у предприятия нет задолженностей и проблем с безопасностью.

«Следовательно, решение Минтранса о запрете полетов для Georgian airways незаконное, в результате чего компания понесла большой финансовый ущерб», — подытожил гендиректор Georgian airways.