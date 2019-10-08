Georgian airways подаст в суд на Минтранс РФ за прекращение полетов
Грузинский авиаперевозчик Georgian airways намерен обратиться в Европейский суд с иском против российского Минтранса и потребовать от него компенсацию в 25 миллионов долларов за «необоснованное прекращение полетов» и «нарушение прав пассажиров». Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».
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Гендиректор компании Роман Бокерия назвал формальной причину запрета, обозначенную российским ведомством. Речь идет о навигационном долге Georgian airways перед РФ в размере 800 тысяч долларов.
Кроме того, Минтранс выразил недовольство программой авиационной безопасности перевозчика. Бокерия заверил, что у предприятия нет задолженностей и проблем с безопасностью.
«Следовательно, решение Минтранса о запрете полетов для Georgian airways незаконное, в результате чего компания понесла большой финансовый ущерб», — подытожил гендиректор Georgian airways.