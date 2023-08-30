Транспорт 30 августа 2023, 18:28 Генпрокуратура проверит «Уральские авиалинии» после сообщений о нарушении прав пассажиров в Домодедове Генпрокуратура проверит обращения о нарушениях прав пассажиров в Домодедове Freepik

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Генеральная прокуратура России проведет проверку после сообщений о том, что нанятый авиакомпанией «Уральские авиалинии» сотрудник контроля багажа нарушал права пассажиров в аэропорту Домодедово. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Генпрокуратура проверит информацию о том, что работник по контролю за соблюдением норм провоза багажа и ручной клади избирательно предъявлял требования к пассажирам при проверке размеров ручной клади. Например, он мог требовать заплатить, безосновательно заявляя, что ручная кладь превышает норму. Кроме того, сотрудник частной компании, нанятый «Уральскими авиалиниями», по незначительным поводам не допускал граждан на борт воздушного судна.

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Ведомство даст оценку действиям как компании-перевозчика, так и ее сотрудников.

«Транспортным прокурорам дано поручение дать оценку возможным фактам злоупотребления представителями авиакомпании правами при проверке габаритов ручной клади, багажа и соблюдения условий провоза животных», — заявили в пресс-службе.

Сотрудника, который стал причиной разбирательства, уже отстранили от работы.

Ранее в аэропорту Внуково задержали пассажира из Египта, который пытался ввезти в Москву мертвых животных.