Генподрядчик рассказал об особенностях строительства «Тавриды»

«Например, в самом начале мы вынуждены были по несколько дней стоять и ждать, пока заработает паром, чтобы переправить технику», — поделился Волков.

По его словам, особенности были и по климату. Однако находились определенные технологические уловки, чтобы добиться нужного качества и уложиться в срок.