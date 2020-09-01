Генподрядчик рассказал об особенностях строительства «Тавриды»
Главный технолог строительного управления АО «ВАД» по Крыму (генподрядчик строительства «Тавриды») Андрей Волков рассказал RT, с какими особенностями пришлось столкнуться при строительстве трассы.
«Например, в самом начале мы вынуждены были по несколько дней стоять и ждать, пока заработает паром, чтобы переправить технику», — поделился Волков.
По его словам, особенности были и по климату. Однако находились определенные технологические уловки, чтобы добиться нужного качества и уложиться в срок.