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    31 августа 2020, 20:10

    Генподрядчик рассказал о строительстве трассы «Таврида»

    Артур Блянихов

    Главный технолог строительного управления АО «ВАД» по Крыму (генподрядчик строительства «Тавриды») Андрей Волков рассказал RT, как проходило строительство трассы.

    «Нас семь человек было в самом начале. Это в августе 2016 года, когда начинались наши работы по подходам к Керченскому мосту. Очень быстро мы набрали необходимый контингент», — поделился специалист.

    По его словам, бывало и так, что число сотрудников доходило до пяти тысяч, половину их которых набирали из местных жителей. Он добавил, что совмещение однотипных видов работ на разных этапах и поточный метод строительства позволили построить 250 километров трассы за три года.

    Новости SMI.FM