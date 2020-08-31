Генподрядчик рассказал о строительстве трассы «Таврида»

«Нас семь человек было в самом начале. Это в августе 2016 года, когда начинались наши работы по подходам к Керченскому мосту. Очень быстро мы набрали необходимый контингент», — поделился специалист.

По его словам, бывало и так, что число сотрудников доходило до пяти тысяч, половину их которых набирали из местных жителей. Он добавил, что совмещение однотипных видов работ на разных этапах и поточный метод строительства позволили построить 250 километров трассы за три года.