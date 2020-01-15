Genesis обзавелся первым кроссовером GV80

По данным издания, модель оснащена трехлитровым турбодизельным движком мощностью 278 «лошадок», который будет работать вкупе с восьмиступенчатым «автоматом». Новинка получила цифровую приборную доску и медиасистему с 14,5-дюймовым дисплеем.

Отмечается, что над дизайном кроссовера трудились специалисты фирменных студий в Германии США и Южной Корее. В течение года GV80 появится на авторынках других стран. Его стартовая стоимость составляет 57 тысяч долларов.