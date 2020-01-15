Genesis обзавелся первым кроссовером GV80
Южнокорейский автомобильный бренд Genesis презентовал свой первый кроссовер GV80, передают «Известия» со ссылкой на профильные СМИ.
По данным издания, модель оснащена трехлитровым турбодизельным движком мощностью 278 «лошадок», который будет работать вкупе с восьмиступенчатым «автоматом». Новинка получила цифровую приборную доску и медиасистему с 14,5-дюймовым дисплеем.
Отмечается, что над дизайном кроссовера трудились специалисты фирменных студий в Германии США и Южной Корее. В течение года GV80 появится на авторынках других стран. Его стартовая стоимость составляет 57 тысяч долларов.