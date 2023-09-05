Транспорт 05 сентября 2023, 19:00 Генерал МВД рассказал, можно ли использовать шины-липучки до зимы Генерал МВД Черников: шины-липучки можно использовать в течение всего года РИА «Новости»

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Фрикционные шины — так называемые шины-липучки — разрешено использовать не только зимой, но и в любой другой сезон. Об этом на брифинге в пресс-центре газеты «Известия» сообщил генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Представитель ведомства подчеркнул, что штраф за использование летом шин-липучек не предусмотрен.

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«В соответствии с техническим регламентом, перечнем, должна стоять резина соответствующего образца. Я еще раз повторюсь: „липучка“ — так ее называют — не запрещена летом», — сообщил генерал.

Он пояснил, что на «липучке» можно ездить как на всесезонной резине.

С 1 сентября в России вступил в силу обновленный перечень неисправностей, при которых нельзя ездить на автомобиле. Так, сотрудники ГИБДД смогут штрафовать за неисправную систему ABS, плотную тонировку и шины не по сезону. Зимой — с декабря по февраль — запрещено использовать летние шины, а с июня по август — зимние. Однако это не касается шин-липучек.