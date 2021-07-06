General Motors представил электрокар Baojun KiWi EV

Американский концерн General Motors совместно с китайскими SAIC Motor и Liuzhou Wuling Motors презентовал обновленный электрокар Baojun KiWi EV. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на профильные СМИ.

Отмечается, что презентация модели Baojun E300 EV состоялась на китайском рынке еще в прошлом году. Разработчики обновили ее, оснастив электрическим силовым агрегатом мощностью 54 «лошадки». Максимальная скорость авто достигает 100 километров в час. Продажи машину стартуют в третьем квартале этого года. Стоимость новинки составит 10 тысяч долларов.