Американский автоконцерн General Motors решил полностью уйти из России, сообщил «Коммерсант». Официально компания объявила только о продлении приостановки работы, однако источники рассказали о роспуске штата.

Во вторник General Motors сообщил на своем сайте о «расширении мер по остановке операционной деятельности в России» в связи с событиями на Украине и американскими санкциями. Компания приостановила поставку автомобилей 28 февраля и теперь решила продлить эту меру. На какой срок, не указано.

Источники издания же сообщили, что российским дилерам уже разослали уведомления о прекращении поставок, причем не только самих автомобилей, но и запчастей. Издержки на недавнюю модернизацию дилерских центров им компенсированы не будут. Кроме того, под сокращение пошли сотрудники офиса General Motors в России.