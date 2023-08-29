Транспорт 29 августа 2023, 17:07 Генерал-майор Попов назвал первый полет импортозамещенного SJ-100 победой над санкциями

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Российский самолет SJ-100 с замещенными импортными компонентами совершил свой первый полет. Это событие является победой России над западными санкциями, сообщил генерал-майор, заслуженный военный летчик Владимир Попов в эфире радиостанции Sputnik.

По его словам, на Sukhoi Superjet 100 специалисты полностью импортозаместили около 40 систем и агрегатов — авионику, пилотажные приборы и стойки шасси. В ближайшее время в небо поднимется образец этого же самолета с российскими двигателями ПД-8.

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Отмечается, что ипортозамещенный SJ-100 изготовил центр ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре.