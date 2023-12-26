Транспорт 26 декабря 2023, 14:26 Гендиректор ОАК рассказал, когда состоится полет SJ-100 с отечественным двигателем ОАК: первый полет SJ-100 с российским двигателем состоится в начале 2024 года РИА «Новости»

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Первый полет самолета SJ-100 с российским двигателем ПД-8 намечен на начало 2024 года. Об этом рассказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что отечественные двигатели уже установили на опытные самолеты. Теперь нужно получить разрешение.

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«Я думаю, что уже в этом году в оставшиеся дни даже проведем наземные отработки, а в начале следующего года будем рассчитывать на первый полет», — подчеркнул он.

В ноябре Слюсарь сообщал, что в следующем году российские авиакомпании получат 22 полностью импортозамещенных самолета SJ-100. Такая мера связана с тем, что программа испытания двигателей ПД-8 оказалась больше, чем планировалась, пояснил он.

Швейцарский провайдер услуг для гражданской авиации SITA захотел отключить отечественную авиацию от домена .aero. После полученного предупреждения Ru-Center за свой счет продлила домены всех клиентов на год, чтобы их сайты не отключались.