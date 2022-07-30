Гендиректор корпорации «Иркут» рассказал, когда импортозамещенный самолет SSJ-NEW запустят в серийное производство

Испытательный фюзеляж импортозамещенного самолета SSJ-NEW доставили из производственного центра корпорации «Иркут» в Комсомольске-на-Амуре на аэродром ЛИИ имени Громова в Жуковском.

Оба предприятия входят в ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех.

В Подмосковье опытный образец SSJ-NEW пройдет цикл ресурсных испытаний в ФАУ «ЦАГИ». Туда фюзеляж доставят уже в ближайшие дни.

Заместитель генерального директора ПАО «ОАК» по гражданской авиации, генеральный директор корпорации «Иркут» Андрей Богинский сказал, что это уже в Подмосковье прибыл второй в мире фюзеляж SSJ-NEW. Однако впервые прототип покинул стены производственного центра «Иркут» в Комсомольске-на-Амуре.

Источник фото: ПАО «ОАК»

«Собранный ранее первый фюзеляж в настоящее время находится в цехе окончательной сборки и оснащается элементами импортозамещенных систем и агрегатов. В 2023 году он совершит свой первый полет и примет участие в программе сертификационных летных испытаний», — поделился он.

Успешное завершение ресурсных и летных испытаний позволит нам к концу 2023 года выйти на сертификацию SSJ-NEW и начать серийное производство Андрей Богинский генеральный директор корпорации «Иркут».

В стенах института специалисты завершат сборку планера. Им предстоит состыковать крылья и смонтировать навесные агрегаты. В это же время сотрудники ФАУ «ЦАГИ» соберут системы испытательного стенда для дальнейшего проведения сертификационных ресурсных испытаний.

Также в институте проведут испытания планера и шасси. Их подвергнут многократным циклическим нагрузкам. Это позволит экспериментально проверить соответствие назначенному ресурсу в 54 тысячи летных часов. Кроме того, специалисты выяснят показатели усталостной прочности и эксплуатационной живучести планера. Помимо этого, участникам испытаний нужно подтвердить соответствие конструкции планера требованиям авиационных норм.

Подобные испытания — обыденность самолетостроения. Их проводят при корректировке конструкции будущего самолета.

Источник фото: ПАО «ОАК»

В случае с SSJ-NEW изменения обусловлены обобщением опыта эксплуатации этого семейства судов на внутренних и международных авиалиниях. Кроме того, для создателей обновленного SSJ важно интегрировать современные российские самолетные системы.

Самолет SSJ-NEW создается по программе импортозамещения систем и компонентов и станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа «Суперджет».