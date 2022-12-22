Транспорт 22 декабря 2022, 20:09 Гендиректор «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, какие машины будут собирать на бывшем заводе Nissan в Петербурге

Читать 360tv в

Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге планирует собирать и производить китайские машины под маркой Lada. Об этом рассказал гендиректор «АвтоВАЗа» Максим Соколов, сообщил сайт kp.ru.

По словам Соколова, произведенные автомобили будут отвечать всем стандартам качества и безопасности. Он выразил уверенность в том, что данная продукция будет пользоваться большим спросом у покупателей.

Реклама

Отмечается, что наибольшего взаимопонимания при переговорах «АвтоВАЗу» удалось достигнуть именно с китайскими производителями.

Реклама