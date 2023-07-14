Транспорт 14 июля 2023, 16:40 Гендиректор АВТОDOM Подписка Шишко: автолюбители активно пересаживаются на китайские электромобили

Читать 360tv в

Генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко в разговоре с ИА НСН сообщил, что чаще всего китайские электромобили приобретают автовладельцы из премиального ценового сегмента.

Если раньше они покупали BMW за девять миллионов, сейчас за эти деньги можно приобрести крутой китайский электромобиль, отметил эксперт.

Реклама

Что касается премиальных брендов среднего и низкого ценового сегмента, то там около 30% присматриваются к китайским машинам, добавил Шишко.