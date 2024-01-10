Транспорт 10 января 2024, 17:57 Гендиректор «Аэропорта» Горбачев объяснил аварию на Boeing 737 халатностью авиакомпании

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Во время полета у Boeing 737 оторвался люк аварийного выхода. Ситуацию прокомментировал гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт» Виктор Горбачев в беседе с ИА НСН.

По его мнению, ответственность за случившееся должна нести авиакомпания, которой принадлежит самолет. Авария стала следствием ошибки инженерной службы, считает эксперт.

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«Прежде чем запускать в эксплуатацию воздушное судно, оно всегда проверяется, хоть новое, хоть б/у. Обследуются все узлы, детали, крепежи — вдруг что-то недоделали на производстве», — пояснил специалист.

Он также отметил, что это единичная ситуация, которая не пошатнет доверие к Boeing.