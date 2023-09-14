Транспорт 14 сентября 2023, 09:23 Гендиректор «Аэрофлота» раскрыл подробности «мокрого» лизинга самолетов Александровский: «Аэрофлот» делает нормативную базу «мокрого» лизинга самолетов РИА «Новости»

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«Аэрофлот» начал собирать нормативную базу по «мокрому» лизингу самолетов. Об этом заявил генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщило РИА «Новости».

«Мокрый» лизинг означает сдачу в аренду лайнеров вместе с их экипажем. Также речь идет о техобслуживании и страховании техники.

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РБК уточнил, что «мокрый» лизинг пока не предусмотрен российским законодательством. Однако такая практика существует за границей.

«Аэрофлот» и Минтранс работают сейчас над тем, чтобы сделать «мокрый» лизинг законным в России.

«В части „мокрого“ лизинга также работаем над нормативной базой. После принятия мы сможем передавать самолеты в рамках группы или привлекать дополнительные провозные емкости со стороны», — сказал Александровский.

По его словам, если у какого-то авиаперевозчика нет потребности в самолетах в низкий сезон, то «Аэрофлот» предлагает «взять емкости под свою сеть и наоборот».