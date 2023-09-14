14 сентября 2023, 09:23
Гендиректор «Аэрофлота» раскрыл подробности «мокрого» лизинга самолетов
Александровский: «Аэрофлот» делает нормативную базу «мокрого» лизинга самолетов
«Аэрофлот» начал собирать нормативную базу по «мокрому» лизингу самолетов. Об этом заявил генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщило РИА «Новости».
«Мокрый» лизинг означает сдачу в аренду лайнеров вместе с их экипажем. Также речь идет о техобслуживании и страховании техники.
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РБК уточнил, что «мокрый» лизинг пока не предусмотрен российским законодательством. Однако такая практика существует за границей.
«Аэрофлот» и Минтранс работают сейчас над тем, чтобы сделать «мокрый» лизинг законным в России.
«В части „мокрого“ лизинга также работаем над нормативной базой. После принятия мы сможем передавать самолеты в рамках группы или привлекать дополнительные провозные емкости со стороны», — сказал Александровский.
По его словам, если у какого-то авиаперевозчика нет потребности в самолетах в низкий сезон, то «Аэрофлот» предлагает «взять емкости под свою сеть и наоборот».
Авиация
Аэрофлот
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