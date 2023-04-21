Транспорт 21 апреля 2023, 16:18 Гендир «Пассажир ТВ» Бурцев посоветовал унифицировать внешний вид такси в Петербурге Гендир «Пассажир ТВ» Бурцев: новый закон о такси поможет сократить рост числа «бомбил»

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В России до 1 сентября могут принять новый закон о такси. С помощью него хотят сократить количество нелегальных таксистов. Об этом сообщила Neva.Today.

Сейчас некоторые водители не имеют прав, ОСАГО или страховки об ответственности перед пассажирами. Кроме того, в стране планируют привести внешний вид такси к единому стандарту. Водителей также обяжут размещать в салоне автомобиля карточку со своими персональными данными, наименованием и контактами перевозчика, а также другую важную информацию, написало «Агентство Бизнес Новостей».