Транспорт 17 мая 2023, 23:23 Гендир «НТК НОРДОИЛ» Лобанов сравнил отечественное моторное масло с европейскими аналогами Гендир «НТК НОРДОИЛ» Лобанов заявил, что отечественное моторное масло не уступает аналогам

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Европейские и отечественные машинные масла производятся из одного сырья, поэтому не уступают друг другу по качеству. Такой информацией поделился генеральный директор компании «НТК НОРДОИЛ» Игорь Лобанов. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, 80% масла состоит базового сырья. Оно производится и продается в России. По этой причине качество европейских и отечественных средств находится на примерно одном уровне.

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Руководитель компании «НТК НОРДОИЛ» Константин Лютиков подчеркнул, что российская продукция в полной мере соответствует всем стандартам качества.