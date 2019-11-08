Газомоторную отрасль в России поддержат на 50 млрд

Каждый год на развитие инфраструктуры заправочных станций сжатым природным газом будут перечислять 3,5 миллиарда рублей. На субсидирование переоборудования техники правительство выделит 700 миллионов, на развитие инфраструктуры сжиженного природного газа — 800 миллионов. Помимо этого на закупку транспортных средств на газомоторном топливе уйдет до пяти миллиардов рублей субсидий.

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На первом этапе власти выделят 27 регионов, где благодаря федеральному софинансированию будет развиваться рынок газомоторного топлива. Из Южного федерального округа в этот список попали Волгоградская и Ростовская области, Краснодарский край, Республика Адыгея.

За пять лет в стране соорудят новые автомобильные газозаправочные станции. После этого их число увеличится с 400 до 1,3 тысячи.