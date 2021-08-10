Автоэксперт рассказал о преимуществах и недостатках газа в машине

Из-за подорожания бензина многие водители переходят на газ. Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с iReactor рассказал о плюсах и минусах использования газового оборудования.

«От газа есть только плюсы. Это экологично и экономично, а с точки зрения нашей страны это еще и очень выгодная история. Газ сгорает значительно чище, чем бензин, а цена только радует. Не зря полгода назад правительство предлагало субсидирование установки газового оборудования водителям», — рассказал автоэксперт.

Он отметил, что газ значительно выгоднее, так как его стоимость составляет 27 рублей, в то время как стоимость бензина — 50 рублей.

Однако специалист отметил, что переходить на газ стоит только с помощью специально одобренных мастерских. Также важно использовать качественное оборудование.